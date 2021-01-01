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Odom: "Kobe'ye hâlâ mesaj attığım oluyordu..."

Eski NBA oyuncusu Lamar Odom, geçtiğimiz sene vefat yakın arkadaşı Kobe Bryant'a, ölümünden sonraki birkaç hafta hâlâ mesaj attığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Lamar Odom, geçtiğimiz sene vefat yakın arkadaşı Kobe Bryant'a, ölümünden sonraki birkaç hafta hâlâ mesaj attığını açıkladı.

Yakın zamanda VLAD TV'ye verdiği bir röportajda, 41 yaşındaki eski oyuncu arkadaşı Kobe'nin vefatına başlangıçtaki tepkisini şu şekilde anlattı:

"Bunu ciddi anlamda kabullenmem bile biraz zaman aldı... Olay olduktan haftalar sonra bile onu arar ve mesaj atardım. Kendisi benim için basketbolun ötesinde özel biriydi. Düşünce süreciyle inanılmaz bir liderdi, insanlara farklı bir şekilde yol göstermişti.

İnsanlar onun ne kadar inanılmaz bir basketbol oyuncusu olduğundan bahsediyorlar, peki ya gösterdiği babalığa ne demeli? Ondan sonra gelen tüm bu gençlere, Donovan Mitchell'a, Jayson Tatum'a bir şeyler öğretmeye çalıştı. Bu adamların nasıl olacağını herkes tahmin edebiliyordu. Yalnızca yaşadıklarına 'Mamba Mentalitesini' eklemeleri gerekiyordu.

Kobe daha yeni başlıyordu... inanılmaz bir koç olabilirdi..."


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