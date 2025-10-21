21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
0-0
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
6-1
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
3-176'
21 Ekim
Newcastle-Benfica
2-078'
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
4-077'
21 Ekim
Villarreal-M.City
0-279'
21 Ekim
Leverkusen-PSG
2-675'
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
1-376'
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
0-478'
21 Ekim
Hull City-Leicester City
2-086'
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
0-388'
21 Ekim
Derby County-Norwich City
1-090'
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
1-390'
21 Ekim
Bristol City-Southampton
3-176'

Miami'deki Barcelona – Villarreal maçı için flaş karar!

Barcelona ile Villarreal arasında 20 Aralık'ta Miami'de oynanması planlanan La Liga mücadelesi, organizatör şirketin hazırlıklar için yeterli zamanı bulunmadığını açıklamasının ardından ileri bir tarihe ertelendi.

calendar 21 Ekim 2025 23:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Miami'deki Barcelona – Villarreal maçı için flaş karar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Miami'de oynanması planlanan ve futbol camiasında büyük tartışmalara yol açan Villarreal - Barcelona karşılaşması için yeni bir karar çıktı.

İspanya Futbol Federasyonu, LaLiga'nın 17. hafta programında yer alan Villarreal – Barcelona karşılaşmasının ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda oynanmasına onay vermişti.

UEFA'nın da bu özel organizasyona izin çıkarmasıyla birlikte maçın yurt dışında oynanmasının önü açılmıştı.

Ancak bu karar futbol camiasında büyük tartışmalara yol açtı. Hem futbolcular hem de kulüpler, maçın İspanya dışında oynanmasına sert şekilde tepki gösterdi.

The Athletic'in haberine göre, Barcelona ile Villarreal arasında 20 Aralık'ta Miami'de yapılması planlanan mücadele, organizatör firmanın gerekli hazırlıkları tamamlamak için yeterli süresi olmadığını bildirmesi üzerine ertelendi.

 Reklam 
