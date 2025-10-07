NBA Avrupa direktörü: 'Yeni NBA ligi'nin başlangıcı için en erken tarih…'

NBA Avrupa Genel Direktörü George Aivazoglou, Avrupa'da kurulacak yeni lig hakkında konuştu.
NBA'in Avrupa'da kurmaya hazırlandığı yeni lige dair yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Her şeyin yolunda ilerlediği senaryoda NBA, iki sene içerisinde Avrupa'ya adımını atacak gibi gözüküyor.
NBA'in Avrupa projelerinin Genel Direktörü George Aivazoglou, NBA'in Avrupa'da kurmaya hazırlandığı yeni lige dair ünlü Fransız gazetesi L'Equipe'e açıklamalarda bulundu.
Aivazoglou, lig için planlanan formata dair bilgi verdi:
"Yeni lig için olabilecek en erken başlangıç, 2027 yılının Ekim ayı. Toplamda 16 takımın olduğu, yarı açık bir lig olmasını istiyoruz. Bu 16 takımdan 12'si ligin kalıcı üyeleri olacak, kalan dört takım ise başta FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi olmak üzere diğer liglerden gelecek. Tabii BCL'in dışında farklı fırsatlar da olacak. Futboldaki Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne benzer, takımların liglerdeki başarıya göre katılabileceği bir format oluşturmak istiyoruz. Başarıyı ödüllendirmek istiyoruz. Bunun yanı sıra peri masallarının olmasını istiyoruz, tıpkı Leicester City'nin 2016'da Premier Lig'i kazanması gibi."
George Aivazoglou, ayrıca 'büyük ihtimalle Avrupa basketbol kurallarının' geçerli olacağını söyledi:
"Büyük olasılıkla ligde Avrupa basketbolu kuralları geçerli olacak. Herkesin herkesle oynadığı bir normal sezon formatı planlıyoruz. Sonrasında ise Playoff ve final olacak."
NBA'in Avrupa'da kurmaya hazırlandığı yeni lige dair yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Her şeyin yolunda ilerlediği senaryoda NBA, iki sene içerisinde Avrupa'ya adımını atacak gibi gözüküyor.
NBA'in Avrupa projelerinin Genel Direktörü George Aivazoglou, NBA'in Avrupa'da kurmaya hazırlandığı yeni lige dair ünlü Fransız gazetesi L'Equipe'e açıklamalarda bulundu.
Aivazoglou, lig için planlanan formata dair bilgi verdi:
"Yeni lig için olabilecek en erken başlangıç, 2027 yılının Ekim ayı. Toplamda 16 takımın olduğu, yarı açık bir lig olmasını istiyoruz. Bu 16 takımdan 12'si ligin kalıcı üyeleri olacak, kalan dört takım ise başta FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi olmak üzere diğer liglerden gelecek. Tabii BCL'in dışında farklı fırsatlar da olacak. Futboldaki Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne benzer, takımların liglerdeki başarıya göre katılabileceği bir format oluşturmak istiyoruz. Başarıyı ödüllendirmek istiyoruz. Bunun yanı sıra peri masallarının olmasını istiyoruz, tıpkı Leicester City'nin 2016'da Premier Lig'i kazanması gibi."
George Aivazoglou, ayrıca 'büyük ihtimalle Avrupa basketbol kurallarının' geçerli olacağını söyledi:
"Büyük olasılıkla ligde Avrupa basketbolu kuralları geçerli olacak. Herkesin herkesle oynadığı bir normal sezon formatı planlıyoruz. Sonrasında ise Playoff ve final olacak."