Brooklyn Nets'in Sacramento Kings'ten De'Aaron Fox'ı takaslamayı hedefliyor olsa da, Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo'yu hala "en büyük ganimet" olarak gördüğü iddia edildi.



Fox, Kings tarafından takas pazarına konulacağı bildirildikten sonra söylentilerde şimdiden çok sayıda talip buldu ve kendisini izleyen takımlardan birinin ise Nets olduğu söylendi.



Nets koçu Jordi Fernandez, 2022-24 yılları arasında Sacramento'da yardımcı başantrenör olarak görev yaptığı dönemde Fox ile yakın bir ilişki halindeydi.



New York Post'tan Brian Lewis, Nets'in Fox'ı kovalayacaklar arasında olduğunu, ancak Antetokounmpo'nun halen "en önde gelen tercih" olmaya devam ettiğini açıkladı:



"Fox, mevcut ezber bozanlar listesinde Jimmy Butler'ın yerini hemen alıyor ve Brooklyn, Kings guard'ını bir takas hedefi olarak görüyor. Ancak kaynaklar The Post'a, Giannis Antetokounmpo'nun hala en büyük ganimet olduğunu söylüyor."



Bir kaynak The New York Post'a Brooklyn'in "Giannis'in yolunu gözlediğini" söylerken, Lewis'in raporunda ayrıca Fox'ın Nets için "Antetokounmpo'yu gelmeye ikna edebilecek bir koz" olabileceğinden de bahsedildi.



Antetokounmpo, bu sezon 39 maçta ortalama 31,7 sayı, 12,2 ribaund ve 5,8 asist ile oynadı.