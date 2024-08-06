ABD Milli takımıyla 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele eden Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, Amerikalı atlet Noah Lyles'ın "Dünya şampiyonu" yorumuyla halen aynı fikirde olmadığını belirtti.



Yakın zamanda 100 metre koşusunda altın madalya kazanan Lyles, geçtiğimiz sene NBA oyuncularının bir şampiyonluk kazandıktan sonra kendilerini "dünya şampiyonu" olarak adlandırmalarını sorgulamıştı.



Booker, The Athletic'ten Sam Amick'e yaptığı açıklamada, öncelikle Lyles'ı tebrik etse de, yine de bu düşüncesine katılmadığını söyledi:



"Yarış harikaydı. Amerika için harika bir başarıydı ve kendisini tebrik ediyorum. Fakat yorumlarına hala katılmıyorum. Dünyadaki en yetenekli oyuncuların NBA'de olduğunu düşünüyorum ve bunu, NBA'de şampiyon olmanın muhtemelen daha zor olduğuna inanan Olimpiyat altın madalya sahibi bir oyuncu olarak söylüyorum."



Lyles'ın önceki sene yaptığı yorumlarının ardından Booker ve diğer birkaç NBA yıldızı, ünlü atlete tepki göstermişti.



27 yaşındaki Lyles'ın ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Almanya'ya yenilmesinin ardından X'te (Twitter) bir paylaşımı beğendiği görülmüştü.



Lyles, geçtiğimiz Pazar günkü fotofinişin ardından galip ilan edildiğinde, 2004'te Justin Gatlin'den bu yana 100 metreyi kazanan ilk ABD'li erkek atlet olmuştu. Thompson ve Lyles 9.79 saniyelik aynı süreyi kaydederken, Jamaikalı Kishane Thompson ve Amerikalı meslektaşı Fred Kerley'i kıl payı geride bırakmış oldu.





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