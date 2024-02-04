Beşiktaş'tan yıldız hamlesi: James Rodríguez ve Renato Sanches

Beşiktaş Transfer Haberleri: Beşiktaş'ın James Rodríguez ve Renato Sanches için görüşme yapacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan yıldız hamlesi: James Rodríguez ve Renato Sanches
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04 Şubat 2024 22:17
Son güncelleme 04 Şubat 2024 22:19
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın iki yıldızın transferi için harekete geçtiği öğrenildi.

Avrupa'da transfer döneminin sona ermesiyle fırsat kovalayan siyah beyazlı takım, taraftarını mutlu edecek hamle yapmaya hazırlanıyor.

Sercan Dikme'nin haberine göre; siyah beyazlı takım, Sao Paulo forması giyen James Rodriguez ve Roma'da kiralık olarak forma giyen Renato Sanches için hamle yapacak.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Beşiktaş'ın iki oyuncunun transferi için kısa süre içinde görüşmelerde bulunacağı belirtildi.

İki ismin ekonomik şartlarını araştıran Beşiktaş yönetimi, 2 futbolcuyu da kadrosuna katarak transferde ses getirmek istiyor.

OYUNLARIN PERFORMANSLARI

Sao Paulo'da bu sezon 14 maça çıkan Kolombiyalı yıldız on numara James Rodriguez, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Roma'nın PSG'den kiraladığı Renato Sanches de Roma'da bu sezon 9 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

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