Bor Şeker halka arzı 7-9 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.



Halka arz detayları:



Fiyat: 26,54 TL



Lot Adedi: 70 milyon lot



Halka Açıklık Oranı: %29,17



Talep Toplama Tarihleri: 7-8-9 Şubat 2024



Tahsis ve Borsa İşlemleri: 13 Şubat 2024



Bor Şeker hisseleri 14 Şubat 2024 tarihinden itibaren BISTECH borsasında işlem görmeye başlayacak. Hisse senedi kodu "BORSK" olarak belirlendi.



Evet, Bor Şeker halka arz katılım endeksine uygundur. Bireysel yatırımcılar, çalışanlar ve çiftçiler için ayrılan kontenjanlar, SPK'nın Katılım Endeksi Tebliği'ne uygun olarak belirlenmiştir.



Halka arza katılım endeksine göre şu şekilde gerçekleşecek:



Bireysel Yatırımcılar: %50



Çalışanlar: %10



Çiftçiler: %10



Kurumsal Yatırımcılar: %30



Katılım endeksine uygunluk, halka arzın daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmasını ve daha adil bir dağılım yapılmasını sağlar.



