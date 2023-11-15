LA Clippers guardı James Harden, kendisinin takıma katıldığından beri Clippers'ın üst üste beşinci maç kaybetmesi hakkında konuştu.



Denver Nuggets'a karşı 21 sayı ve 4 asistle bireysel olarak sezonun en iyi performansını sergileyen Harden, Clippers'ın üst üste altıncı (geldiğinden bu yana beşinci) mağlubiyetini almasına engel olamadı.



Harden, Clippers'ın içinde bulunduğu durumla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Şunu tekrar tekrar söylüyorum, antrenman kampında ya da hazırlık maçları döneminde oynamadığım için, yeni bir takımda bazı şeyleri iş üzerinde öğrenmeye çalışıyorum. Ayrıca kendimi James Harden formuna ve maç formuna sokmam da çok ama çok önemli.



Gelişmeye devam etmek gerekiyor. Çok daha agresif olabileceğimi düşünüyorum. Ve agresiflik derken, sadece skor üretmekten değil, doğru oyunları yapmak ve takım arkadaşlarımın boş şut imkanı yakalamalarını sağlamaktan bahsediyorum."



Harden bu sezon beş maçta 15.0 sayı, 4.4 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarına sahip.





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