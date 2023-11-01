Müfredat değişecek mi, müfredat ne demek? Millî Eğitim Bakanlığı müfredat değişikliği ne zaman?

Okullarda müfredat değişikliği konusunda son dakika gelişmeleri öğrenciler ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliği hakkında açıklama yaptı. Peki okullarda müfredat değişecek mi, dersler azalacak mı? Müfredat ne zaman değişecek?Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliği ilgili şu açıklamalarda bulundu:"Şu an gündemimizin önemli bir başlığını oluşturan bir konuyu sizinle paylaşabilirim. Muhtemelen Aralık ayında müfredatta yapacağımız değişikliği kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Çünkü uzun süredir müfredat değişikliği konusu üzerinde çalışıyoruz. Bugün de bu konuda ilgili arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık. Aralık ayı içerisinde konuyu kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Tüm sınıfları kapsayacak şekilde bir müfredat değişikliği için çalışıyoruz. Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız. Derslerin tamamında sadeleşme olacak. Müfredat ağır olduğu için bu ağırlığı şimdi biraz hafifleteceğiz."Bakan Tekin açıklamalarına şöyle devam etti: "İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular mevcut. Öncelikle bunları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz.İkinci bir husus ise; bazı konular da var ki pedagojik usullerle anlatılmıyor. Yani lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konu birbirini tamamlamıyor. Bu bir sarmaldır. Hep söylüyoruz, müfredat hem çok ağır hem de çok fazla konu olduğundan öğretmenlerimiz konuları yetiştiremediklerinden yakınıyorlar. Doğal olarak saha ziyaretlerimizde, öğretmen odası buluşmalarımızda konuları yetiştirmek için haftalık ders saatlerinin yetmediğini belirtiyorlar. Bunu hemen hemen tüm branş öğretmenleri için söylemek mümkün. Dolayısıyla herkese fazla ders saati verince bu sefer haftalık ders saati 60'ı buluyor.Her dersi ilgili konunun uzmanları çalışıyor. Bu çalışmalar tamamlandığında her ders için oluşturulan komisyondaki alan uzmanları gerekli değerlendirmelerde bulunacak ve bu değerlendirmeler sonucunda da değişikliğe gidilecek. Ortaokulda neredeyse lisans düzeyinde okutulan konular mevcut. Yeni ders de eklenebilir, aynı zamanda mevcut derslerden de çıkartmalar olabilir."Farklı iki anlamı ile beraber müfredat kelimesi ele alınır.- Bir bütünü oluşturan bireyler, ayrıntılar- Eğitim ve öğretim programıÖzellikle günümüzde daha çok ikinci anlamı ile beraber değerlendirilen ve kullanılan bir sözcük olarak öne çıktığını ifade etmek mümkün.