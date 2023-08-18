Salih Uçan için transfer planı; Ağustos veya Ocak

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Uçan'ı, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa kadrosuna katmak istiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Salih Uçan için transfer planı; Ağustos veya Ocak
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18 Ağustos 2023 15:27
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Salih Uçan'ın talipleri artmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı ekiple sözleşmesi 31 Mayıs 2024'te sona erecek Salih Uçan için İtalya Serie A'nın yeni ekiplerinden Genoa devreye girdi.

DAHA ÖNCE DE İTALYA'DA OYNADI

İtalya'da bu sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Genoa, orta saha hattındaki boşluğu Salih Uçan ile kapatmak istiyor. Daha önce Serie A'da Roma ve Empoli gibi takımlarda boy gösteren Salih Uçan için nabız yoklayan İtalya ekibi, transferi bitirememesi halinde Ocak ayında oyuncuyla temasa geçecek.

Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon 32 maçta görev yapan Salih Uçan 3 gol, 8 asistlik performansıyla yeniden milli takıma seçilmişti.

5 MAÇA ÇIKTI

Tecrübeli futbolcu bu sezon da görev aldığı 5 resmi maçta 1 gol, 2 asistlik katkı yaptı. 




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