Savunma hattına bu sezon 2 stoper takviyesi yapan Trabzonspor'da, 2 yeni oyuncu da sakatlandı.
Joaquin Fernandez, Slovenya kampında Hajduk Split ile oynanan hazırlık maçında topu çıkartmak isterken direğe çarpmış ve sol kaval kemiğinde ödem ile diz eklemi içerisinde kanama olduğu açıklanmıştı. İspanyol futbolcu, aradan 3 hafta geçmesine rağmen henüz idmanlara başlayamadı. Hüseyin Türkmen de 1 hafta önce sağ uyluk üst bölgesinden sorun yaşamış ve MR'ında kas yaralanması tespit edilmişti. Bordo-Mavililer'in bir başka stoperi Benkovic ise Akyazı'da önceki gün AEK ile oynanan karşılaşmada talihsizlik yaşadı.
Denswil kaldı
Rakibiyle hava mücadelesinde çarpışan Hırvat stoper, kanlar içinde yerde kalırken; burun bölgesinde kırık olduğu açıklandı. Geceyi gözlem amacıyla hastanede geçiren Benkovic'in özel maskeyle lige yetiştirilmesi bekleniyor. Stoper hattında sadece Denswil kalırken, altyapıdan gelen Ali Şahin Yılmaz, Bjelica'nın bir diğer alternatifi durumunda.
Tek teselli genç Ali Şahin
Fırtına'da üst üste gelen stoper sakatlıkları moralleri bozsa da altyapıdan çıkan Ali Şahin Yılmaz'ın performansı umut veriyor. U19 Milli Takımımız'ın da kaptanı olan 2004 doğumlu Ali Şahin, Slovenya kampında kendisine verilen şansı iyi değerlendirmişti. Bjelica, Benkovic'in yerine AEK maçında oyuna dahil olan genç savunmacıdan çok memnun olduğunu söyledi. Hırvat çalıştırıcı, "Çok iyiydi. Onun için bu statta taraftar önünde oynadığı ilk maçtı. Hata yapmadı, gayet iyi oynadı. Kararlı bir duruş, agresif bir oyun, bir stoperin oynaması gerektiği gibi oynadı ama henüz Süper Lig'de ilk maçına çıkmamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Önünde uzun bir yol var ve çalışmalarını sürdürdükçe daha iyiye doğru evrilmeye gidecek." dedi.
Joaquin Fernandez, Slovenya kampında Hajduk Split ile oynanan hazırlık maçında topu çıkartmak isterken direğe çarpmış ve sol kaval kemiğinde ödem ile diz eklemi içerisinde kanama olduğu açıklanmıştı. İspanyol futbolcu, aradan 3 hafta geçmesine rağmen henüz idmanlara başlayamadı. Hüseyin Türkmen de 1 hafta önce sağ uyluk üst bölgesinden sorun yaşamış ve MR'ında kas yaralanması tespit edilmişti. Bordo-Mavililer'in bir başka stoperi Benkovic ise Akyazı'da önceki gün AEK ile oynanan karşılaşmada talihsizlik yaşadı.
Denswil kaldı
Rakibiyle hava mücadelesinde çarpışan Hırvat stoper, kanlar içinde yerde kalırken; burun bölgesinde kırık olduğu açıklandı. Geceyi gözlem amacıyla hastanede geçiren Benkovic'in özel maskeyle lige yetiştirilmesi bekleniyor. Stoper hattında sadece Denswil kalırken, altyapıdan gelen Ali Şahin Yılmaz, Bjelica'nın bir diğer alternatifi durumunda.
Tek teselli genç Ali Şahin
Fırtına'da üst üste gelen stoper sakatlıkları moralleri bozsa da altyapıdan çıkan Ali Şahin Yılmaz'ın performansı umut veriyor. U19 Milli Takımımız'ın da kaptanı olan 2004 doğumlu Ali Şahin, Slovenya kampında kendisine verilen şansı iyi değerlendirmişti. Bjelica, Benkovic'in yerine AEK maçında oyuna dahil olan genç savunmacıdan çok memnun olduğunu söyledi. Hırvat çalıştırıcı, "Çok iyiydi. Onun için bu statta taraftar önünde oynadığı ilk maçtı. Hata yapmadı, gayet iyi oynadı. Kararlı bir duruş, agresif bir oyun, bir stoperin oynaması gerektiği gibi oynadı ama henüz Süper Lig'de ilk maçına çıkmamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Önünde uzun bir yol var ve çalışmalarını sürdürdükçe daha iyiye doğru evrilmeye gidecek." dedi.