Beşiktaş'ta sponsorluk düğümü hâlâ çözülemedi!

UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta stat sponsoru hâlâ bulunmuş değil. Gazprom'da yaşanan hayal kırıklığının ardından Emirates Havayolları ile yapılan görüşmeler heyecan yaratsa da bu konuda da beklenen ilerleme sağlanamadı.
Beşiktaş diğer yandan ünlü sponsoru Beko ile de görüşmelerini sıklaştırdı. Beko ile yapılan temasların daha olumlu ilerlediği öğrenilirken sponsorun kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
Beşiktaş diğer yandan ünlü sponsoru Beko ile de görüşmelerini sıklaştırdı. Beko ile yapılan temasların daha olumlu ilerlediği öğrenilirken sponsorun kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.