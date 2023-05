New York Knicks'in veteran oyuncusu Derrick Rose, kariyerine devam etme konusunda halen iradeli ve motivasyonlu olduğunu söyledi.



Eski MVP Rose, 21 Nisan'da Cleveland Cavaliers'a karşı alınan playoff galibiyetinin son üç dakikasında parkeye çıktığında Knicks taraftarlarının yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşmıştı.



25 Şubat'tan o güne dek parkelere ilk defa çıkmış olan 34 yaşındaki Rose'un artık sınırlı olan rolü süperstarlık günlerinden çok uzak olsa da, aklında halen emeklilik gibi bir plan görünmüyor.



Andscape'ten Marc J. Spears ile konuşan Rose, bu durumla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Beni takas etmedikleri, kontratımı ödeyip yollamadıkları veya serbest bırakmadıkları için minnettarım. Bir tür değerim olduğu için mutluyum.



Halen yapabileceğim çok şey var, yani benim için en önemlisi sabır göstermek. Ben egomu uzun zaman önce rafa kaldırdım. Artık olay ego falan değil. Asıl olay, şu anda bulunduğum yerden keyif almak. Çünkü benim yerimde olmayı dileyen birçok genç ve yaşlı adam var.



Halen takım faaliyetlerinde aktifim. Hâlâ düzenli olarak sahaya çıkıp oynuyormuş gibi hissediyorum. Takımım için her şeyimi veriyorum ve daha da iyiye gidiyormuş gibiyim. Kulağa biraz tuhaf gelebilir ama doğru."



Rose, New York rotasyonunun büyük ölçüde dışında kalmış ve artık sınırlı bir rolde bulunuyor olsa da, taraftarın desteğini her zamana arkasına almayı başarmış bir oyuncu olarak yer ediyor.



D-Rose, bu sezon oynadığı 27 maçta 5.6 sayı, 1.5 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarına sahipti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ