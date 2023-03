Anadolu Efes – Partizan maçında One Team'e katılan çocuklar parkeye çıktı

Turkish Airlines EuroLeague'in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle birçok çocuğun hayatında dokunan Anadolu Efes, son olarak 2022-2023 sezonu One Team projesine katılan çocukları Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırladı. Projenin bu seneki paydaşları Hayal Gücü Merkezi ve ANKA Spor temsilcilerinin de yer aldığı 50 kişilik grup, Sinan Erdem Spor Salonu'nda unutulmaz biz gece yaşadı.



İstanbul'un belirli bölgelerinden gelen 10-16 yaş aralığında 25 çocuk, Anadolu Efes- Partizan maçını yerinden takip etti. Programa katılım gösteren çocuklar maç öncesinde Sinan Erdem Spor Salonu'nu gezdi. Kısa turun ardından oyuncuların çıkışına eşlik edilirken maç topu katılımcı çocuklardan birisi tarafından kaideye kondu.



Maçın devre arasına gelindiğinde çocuklar parkeye inerek 8 hafta boyunca One Team programından öğrendikleri basketbol yeteneklerini oynanan kısa oyunla Sinan Erdem Spor Salonu'nda sergiledi. Devre arasında oynanan oyunun ardından Anadolu Efes'in bu sezonki One Team elçisi Erten Gazi de çocukların oyununa eşlik etti. Erten Gazi ile birlikte Partizan'ın One Team elçisi Alen Smailagic ve James Nunnally de çocuklarla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.



Basketbolun bir metafor olarak kullanıldığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinden sağlıklı ve kaliteli yaşama kadar birçok farklı temanın işlendiği ve toplamda 8 hafta süren Anadolu Efes 2022-2023 One Team projesi, bu sezon sona ermiş oldu.





