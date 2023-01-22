Mbappé ne kadar kazanıyor? Kylian Mbappé dakikada, saniyede, aylık ne kadar kazanıyor?

Paris Saint-Germain , Kylian Mbappe ile yeniden sözleşme imzaladı ve onu dünyanın en çok kazanan sporcularından biri yaptı. Önümüzdeki üç yıl boyunca, Fransız uluslararası, Ligue 1'in geri dönen şampiyonlarıyla üç yıllık yeni bir anlaşma imzaladıktan sonra Paris'te kalacak. Peki, Kylian Mbappé ne kadar kazanıyor? İşte serveti...İspanyol Marca gazetesi, Fransız oyuncunun Paris'teki yeni anlaşması nedeniyle şu anda dünyanın en çok kazanan oyuncusu olduğunu iddia ederek istatistikleri açıkladı. Bildirilen 180 milyon Euro'luk bir imza bonusu ve Parc des Princes'teki imaj haklarının tam kontrolüne ek olarak, Kylian Mbappe'nin şu anda yılda 50 milyon Euro kazandığını iddia ediliyor.Bu maaşla, şu anda PSG'nin dünyadaki en yüksek maaşlı oyuncusu ve hatırı sayılır bir farkla. PSG'de yıllık maaşı 37.9 milyon Euro olan Lionel Messi'yi geride bıraktı.Yıllık 50 milyon Euro maaşını hesaba katarsak, Kylian Mbappe ayda yaklaşık 4,3 milyon Euro veya haftada 1 milyon Euro kazanacaktır. Bu, günde yaklaşık 212.000 € veya saatte yaklaşık 25.000 € veya dakikada 416 € kazanıyor.