

1990 yýlýndan bu yana dünya þampiyonalarý yapýlan Tetris'in yeni þampiyonu, Tetris'in kendisinden 13 yaþ daha genç olan Joseph Saelee oldu. Saelee bu unvaný, yedi defa þampiyonluk yaþamýþ olan ve bu maça kadar ünvaný elinde bulunduran Tetris efsanesi Jonas Neubauer'i yenerek elde etti.



Yarýþmaya yarýþmacýlar, modifiye edilmemiþ kendi NES konsollarýný getirerek katýldýlar. Turnuvada Japon Tetris Ustasý Koryan ve 2009 yýlýnda en yüksek puan olan 999,999'a ilk ulaþan isim olan Harry Hong da yer aldý. Videoda 10. dakikadan sonra baþlayan mücadele oldukça çekiþmeli geçiyor.







