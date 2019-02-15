[SON DAKİKA] Malatyaspor 1-2 Beşiktaş maçı özet görüntüleri izle

MAÇIN ÖZETİ BEIN SPORTS'TA!

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ŞENOL GÜNEŞ'TEN TEK DEĞİŞİKLİK

MALATYASPOR'DA 2 ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

MALATYA'DA KAMARA KADRODA YOK

İLK POZİSYON BEŞİKTAŞ'TAN

YİNE BEŞİKTAŞ, BU SEFER DİREK

VAR İLE İZLENDİ, MALATYA 10 KİŞİ



MALATYA'DA ERTAÇ'TAN ÜST ÜSTE KURTARIŞLAR MALATYA'DA ERTAÇ'TAN ÜST ÜSTE KURTARIŞLAR

BEŞİKTAŞ GOLÜ KORNERDEN BULDU

LENS KAÇIRDI, MALATYASPOR ATTI

QUARESMA GİRDİ VE GOL DE GELDİ

'in 22. haftasında, deplasmandaile karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı.Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 49. dakikada Atiba Hutchinson ve 70. dakikada Adem Ljajic'ten geldi. Yeni Malatyaspor'un tek sayısını ise 65. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti. Malatyaspor'da Adem Büyük 39. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görürken, Beşiktaş'ta Adem Ljajic gördüğü sarı kartla Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 39 yaparken, Yeni Malatyaspor ise 34 puanda kaldı.Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe ile dev derbide kozlarını paylaşacak; Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Rizespor'a konuk olacak.Beşiktaş, 21. haftada 2-0 kazandığı Bursaspor maçının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.Yeni Malatya Stadı'nda Malatya temsilciyle karşılaşan siyah-beyazlılarda Şenol Güneş, sahaya Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Lens, Ljajic, Güven Yalçın, Burak Yılmaz ilk 11'ini sürdü.Tecrübeli teknik adam, Bursaspor müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Brezilyalı Adriano'yu yedek bekletti. Güneş, bu oyuncunun yerine Caner Erkin'i görevlendirdi.Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Utku Yuvakuran, Adriano, Medel, Quaresma, Mustafa Pektemek, Roco, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Kagawa ve Larin yer aldı.Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş maçında zorunlu 2 değişikliğe gitti. Süper Lig'in 21. haftasında berabere kaldıkları Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de görev alan kaleci Farnolle cezası, Bifouma ise sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'a karşı forma giyemedi.Genç teknik adam, bu oyuncuların yerine kalede Ertaç Özbir'i forvette ise Ömer Şişmanoğlu'nu görevlendirdi. Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş müsabakasına Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük ve Ömer Şişmanoğlu ilk 11'yle çıktı.Malatya ekibinin yedeklerinde Abdulsamed Damlu, Eren Tozlu, Mustafa Akbaş, Seth, Ahmed Ildiz, Barış Alıcı, Erkan Kaş ve Robin Yalçın yer aldı. Yeni Malatyaspor, sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle 21 kişilik maç kadrosuna 19 futbolcu yazdırdı.Evkur Yeni Malatyaspor'un İngiltere'nin Fulham takımından kiraladığı Aboubakar Kamara, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.Sarı-siyahlı ekibin antrenmanında alt adalesinde zorlanma meydana gelen Fransız golcü, Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edilmedi.Karşılaşmanın ilk 25 dakikalık bölümünde iki takım da kaleyi bulan bir şut çekemezken, rakip kaleye tehlikeli olmakta sıkıntı yaşadı. İlk net pozisyon, 29. dakikada Beşiktaş'tan geldi.Ceza alanı sağ çaprazında topu alan Burak'ın ortasında kale alanı içinde bomboş kalan Ljajic topu düzeltti, vuruşunu yaptı ancak açıyı iyi kapatan Ertaç mutlak golü önledi. Devamında savunma topu uzaklaştırdı.Karşılaşmanın 33. dakikasında Beşiktaş yine gole yaklaştı ve top direkten auta gitti.Beşiktaş'ın Caner'le sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Dorukhan kafayı vurdu, bombeli bir şekilde kaleye giden top üst direğe çarptı ve mutlak bir pozisyon daha kaçtı.Karşılaşmanın 39. dakikasında Malatyaspor istemediği bir gelişme ile karşı karşıya kaldı ve Adem Büyük yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gördü.Bu dakikada Adem Büyük, orta alanda Lens'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. VAR tavsiyesiyle pozisyonu inceleyen Cüneyt Çakır, kararını kırmızı kart olarak değiştirdi ve ev sahibi ekip 10 kişi kaldı.Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir, bu dakikanın ardından üst üste kritik kurtarışlara imza attı.Önce 37. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruş sonrası ceza alanı dışına açılan topa Ljajic vurdu, kaleci Ertaç yattı ve sağına giden topu kornere çeldi.2. yarının hemen başında Caner'in nefis pasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Burak Yılmaz uygun durumda çok kötü vurdu, top kaleci Ertaç'ta kaldı.47'de ise Burak Yılmaz'la duvar pası yapan Ljajic ceza alanı sağ çaprazından karşı karşıya pozisyonda sert vurdu, kaleci Ertaç gole izin vermedi.2. yarının başında ataklarını sıklaştıran Beşiktaş, aradığı golü bir korner sonrasında buldu.49. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Gökhan'ın aşırdığı topa kale önünde bomboş kalan Atiba dokundu ve takımını öne geçirdi.Karşılaşmanın 64. dakikasında Beşiktaş inanılmaz bir gol kaçırdı, dönüşünde Malatyaspor kaleyi bulan ilk şutunda ağları buldu.64. dakikada Burak Yılmaz'ın nefis pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Lens yaptığı vuruşunda mutlak golü kaçırdı, Ertaç yine başarılı bir kurtarış yaptı.Hemen dönüşünde Aleksic'in uzun pasında savunmanın da hatasıyla topu önünde bulan Ömer Şişmanoğlu ceza alanı ön çizgisinden bekletmeden vurdu vurdu, yerden giden top Karius'un sağından ağlarla buluştu ve maça beraberlik geldi.Beşiktaş'ta golün ardından Lens kenara gelirken, cezasını tamamlayan Ricardo Quaresma oyuna dahil oldu ve gol de 70. dakikada geldi.Sol kanattan Caner'in yaptığı ortaya ön direkte şık bir dokunuş yapan Ljajic, Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi ve gol sevincinde korner direğine tekme atmasının ardından sarı kart görerek Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takım da pozisyon bulamadı ve Beşiktaş zorlu deplasmandan 3 puanı çıkardı.