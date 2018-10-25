[SON DAKİKA] Anderlecht Fenerbahçe maçı özet görüntüleri izle

3. maçındadeplasmandaile karşı karşıya geldi. Büyük çekilmeye sahne olan maçta, deplasmandaile 2-2 berabere kaldı.'nin gollerini 53. dakikada, 57. dakikadakaydetti.'in gollerini ise 35. dakikada ve 49. dakikadaattı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe D Grubu'ndaki puanını 4'e çıkarırken, Anderlecht'in puanı 1 oldu.Grubun 4. haftasında Fenerbahçe 8 Kasım'da İstanbul'da Anderlecht'i konuk edecek.Grubun diğer maçında Dinamo Zagreb, deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti.Anderlecht 5. dakikada sağ kanattan hücuma çıktı. Ceza sahasına açılan orta savunmadan sekip Gerkens'in önünde kaldı. Gerkens ceza sahası içinde topu kontrol ettikten sonra sert bir şut çekti ancak Harun topu çelmeyi başardı.Mücadelenin 20. dakikasında Fenerbahçe rakip alanda boşluk ararken, Slimani topla buluştu. Slimani, Frey ile yaptığı verkaç sonrasında topu tekrar aldı. Slimani ceza sahasının dışında uzak mesafe olmasına rağmen sert bir şut çıkardı ancak top auta gitti.Temsilcimiz 25. dakikada bir kez daha etkili geldi. Ceza sahası dışında Benzia topla buluştu. Benzia ceza sahası sağ çaprazından çok sert bir şut çıkardı ancak top direğin az farkla üstünden auta gitti.Anderlecht, mücadelenin 25. dakikasında ceza sahasının dışında tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına Trebel geçti. Trebel'in etkili vuruşunda top üst ağlarda kaldı.Bu pozisyonda kısa bir süre sonra, 30. dakikada Slimani, Frey ile duvar paslarının ardından ceza alanına girdi. Slımani sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak Slimani istediği gibi vuramadığı için top kalecide kaldı. Karşılaşmanın 34. dakikasında Fenerbahçe bir kez daha etkili geldi. Slimani ceza sahasına girmek isterken savunmadan seken top Benzia'nın önünde kaldı. Benzia sert bir şut çıkardı ancak kaleci iki hamlede topu kontrol etti.Anderlecht, bu pozisyonun ardından etkili bir hücum gerçekleştirdi. Sağ kanattan aldığı topla hareketlenen Sven Kums, ceza sahası içine koşu yapan Zakaria Bakkali'ye pasını çıkardı. Bakkali topla buluşur buluşmaz kaleye şutunu keçti ve Harun'un çabası yetersiz kaldı. Bakkali'nin şutunda top ağlara giderken, 35. dakikada Anderlecht Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.Beraberlik için yüklenen Fenerbahçe 39. dakikada çok önemli bir fırsat yakaladı. Sağ kanattan ceza sahasına yerden açılan ortada, Frey altıpas üzerine topa dokundu. Frey'in vuruşunda kaleci Didilon topu son anda çıkarmayı başardı.İlk yarının kalan kısmında başka gol olmadı ve ilk 45 dakikayı Anderlecht, Fenerbahçe karşısında 1-0 önde kapattı.Mücadelenin ikinci yarısına her iki takım da ilk yarıdaki 11'leriyle başladı. İkinci yarıya ev sahibi Anderlecht daha etkili başladı. 50. dakikada savunmadan uzun gönderilen topu sağ kanatta Bakkali kontrol etti. Bakkali topu aldıktan sonra ceza sahası içine girdi. Rakibinden kurtulup topu soluna çeken Bakkali, şık bir plase ile topu ağlara gönderdi. 50. dakikada Anderlecht bu golle Fenerbahçe karşısında skoru 2-0'a getirdi.Fenerbahçe bu gole sadece 3 dakika sonra cevap verdi. Anderlecht orta sahada top çıkarmak isterken, kaleciye geri pası atıldı. Yapılan pas hatasında top Michael Frey'e geldi. Frey, ceza sahası içine girdikten sonra hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşta topu ağlara göndermeyi başardı. 53. dakikada Frey'in golüyle Anderlecht karşısında Fenerbahçe farkı bire indirdi.Oyunun kontrolünü alan Fenerbahçe, bu kez sol kanattan etkili bir şekilde hücuma çıktı. Yapılan kısa paslar sonrasında Hasan Ali Kaldırım topu aldı. Hasan Ali ceza sahasının içine girdi. Hasan, iki kez topu çekerek önünü boşalttı. Altıpasa yakın mesafede Hasan Ali yerden şutunu gönderdi ve top ağlara gitti. Fenerbahçe bu golle Anderlecht karşısında 57. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 73. dakikada iki oyuncu değişikliği birden yaptı. Sarı-lacivertli ekipte Islam Slimani ile Benzia kenara gelirken oyuna Oğuz Kağan ile Ayew dahil oldu.Mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de gol bulamadı. 90 dakika sonunda Anderlecht ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı.5. dakikada Saelemaekers'ın ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Gerkens'in sert şutunda, kaleci Harun Tekin üzerine gelen meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.25. dakikada Benzia'nın ceza sahası dışından kaleyi sağ çaprazdan gören noktadan çektiği sert şutta top, az farkla üstten auta gitti.29. dakikada Trebel'in ceza sahası dışının sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.30. dakikada Frey'le paslaşarak soldan ceza sahasına giren Slimani'nin şutunda top, kaleci Didillon'un üzerine gitti.35. dakikada Anderlecht öne geçti. Kums'un pasında ceza sahasında topla buluşan Bakkali'nin sağ çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-039. dakikada sağ kanattan Isla'nın ceza sahasına ortaladığı topla Frey, arka direkte buluştu. Frey'in şutunda kaleci Didillon, sağına uzanarak çizgi üzerinde son anda topu kornere çeldi.45. dakikada Kums'un ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.50. dakikada Anderlecht farkı 2'ye çıkardı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bakkali, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere yolladı: 2-053. dakikada Anderlecht'in büyük hatasında Fenerbahçe golü buldu. Orta sahadan Gerkens'in savunmasına vermek istediği pasta meşin yuvarlak, Frey'in önüne gitti. Topu kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya kalan Frey, ceza sahasına girerek yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-157. dakikada Fenerbahçe, eşitliği buldu. Frey'in pasıyla ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım, rakibinden sıyrılarak yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara yolladı: 2-2Karşılaşmada başka önemli pozisyon olmadı ve maç 2-2 sona erdi.Constant Vanden StockGeorgi Kabakov, Martin Margaritov, Divan Valkov (Bulgaristan)Didillon, Saelemaekers (Dk. 86 Najar), Bornauw, Sanneh, Lawrence, Kums, Trebel, Gerkens (Dk. 86 Dauda), Saief, Bakkali, SantiniHarun Tekin, Neustaedter, Skrtel, Reyes, Isla, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Eljif Elmas (Dk. 86 Alper Potuk), Benzia (Dk. 74 Oğuz Kağan Güçtekin), Frey, Slimani (Dk. 74 Ayew)Dk. 35 ve 50 Bakkali (Anderlecht), Dk. 53 Frey, Dk. 57 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)Dk. 10 Jailson, Dk. 27 Isla, Dk. 43 Skrtel, Dk. 45+1 Slimani, Dk. 52 Benzia, Dk. 64 Eljif Elmas, Dk. 90+2 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Dk. 45+1 Kums, Dk. 68 Saelemaekers ve Santini, Dk. 78 Bakkali (Anderlecht)