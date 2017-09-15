Sporx Extra Arama Logo

Hıncal Uluç: ''Mastürbatör aç aslanlar''

Sabah'ın usta yazarlarından Hıncal Uluç son dönemin tartışılan ismi Galatasaraylı Selçuk İnan hakkında bir yazı kaleme aldı. İşte Hıncal Uluç'un Selçuk İnan'la ilgili o sözleri.




12

HINCAL ULUÇ'TAN SELÇUK İNAN SÖZLERİ

Sabah'ın usta yazarlarından Hıncal Uluç son dönemin tartışılan ismi Galatasaraylı Selçuk İnan hakkında bir yazı kaleme aldı. İşte Hıncal Uluç'un Selçuk İnan'la ilgili o sözleri.

Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express G. Confort 1.5
16.000 TL
Tofaş Şahin
Tofaş Şahin - 5 Vites
7.800 TL
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express G. Confort 1.5
16.000 TL
Volkswagen Transporter
AĞIRLAR ANIL OTOMOTİV'DEN VOLKSWAGEN TRA
43.000 TL
 

Benzer Haberler