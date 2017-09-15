Hıncal Uluç: ''Mastürbatör aç aslanlar''

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HINCAL ULUÇ'TAN SELÇUK İNAN SÖZLERİ
Sabah'ın usta yazarlarından Hıncal Uluç son dönemin tartışılan ismi Galatasaraylı Selçuk İnan hakkında bir yazı kaleme aldı. İşte Hıncal Uluç'un Selçuk İnan'la ilgili o sözleri.
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