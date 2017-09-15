Hıncal Uluç: ''Mastürbatör aç aslanlar''

12 HINCAL ULUÇ'TAN SELÇUK İNAN SÖZLERİ

Sabah'ın usta yazarlarından Hıncal Uluç son dönemin tartışılan ismi Galatasaraylı Selçuk İnan hakkında bir yazı kaleme aldı. İşte Hıncal Uluç'un Selçuk İnan'la ilgili o sözleri.

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