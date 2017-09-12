Galatasaray'a Tudor uyarısı! Yazarlardan flaş sözler...

26 AHMET ÇAKAR: "NORMAL KARŞILANABİLİR"

Üç maç kazanmış Galatasaray'ın bir maçta son anda 3 puanı kaçırması normal karşılanabilir. Fazla pozisyon vermediler, fazla pozisyon bulmadılar, maç normal olarak berabere bitti.

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