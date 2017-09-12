Sporx Extra Arama Logo

Galatasaray'a Tudor uyarısı! Yazarlardan flaş sözler...

Sabah Gazetesi yazarlarından Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, gündemi değerlendirdi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.




26

AHMET ÇAKAR: "NORMAL KARŞILANABİLİR"

Üç maç kazanmış Galatasaray'ın bir maçta son anda 3 puanı kaçırması normal karşılanabilir. Fazla pozisyon vermediler, fazla pozisyon bulmadılar, maç normal olarak berabere bitti.

Fiat Doblo
AĞIRLAR ANIL OTOMOTİV'DEN HATASIZ FIAT D
26.000 TL
Tofaş Serçe
1989 TOFAŞ FİAT SERÇE 1.3 VİZE YENİ LPG
4.850 TL
Fiat Doblo
AĞIRLAR ANIL OTOMOTİV'DEN HATASIZ FIAT D
26.000 TL
Fiat Doblo
AĞIRLAR ANIL OTOMOTİV'DEN HATASIZ FIAT D
26.000 TL
 

Benzer Haberler