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Bursaspor - Galatasaray maçından 40 çılgın sevinç fotoğrafı




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ÇORAPLA KOŞTU, SOSYAL MEDYA YIKILDI

Feghouli'nin golünün ardından Mariano'nun çorapla koşması sosyal medyayı salladı

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