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Beşiktaş iki ismi dikkat etmeli

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş deplasmanda Porto ile sezonu açıyor! Peki Beşiktaş'ın bu zorlu deplasmanda Porto karşısında nelere dikkat etmeli, kritik maçı belirleyecek etkenler neler?




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BEŞİKTAŞ İKİ İSMİ DURDURMALI

Beşiktaş'ın Porto karşısında zafere ulaşması, rakibin iki kritik ismini durdurmasına bağlı! İşte Porto'da durdurulması gereken isimler ve zaferi getirecek etkenler...

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12.500 TL
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50.000 TL
KIA Sportage
KIA Sportage - Dizel
50.000 TL
Tofaş Doğan
Tofaş Doğan
12.500 TL
 

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